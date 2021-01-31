Вчені висунули нову гіпотезу походження води на Місяці

Останні десятиліття вивчення нашого супутника довели, що Місяць не безводний, а нещодавно вчені висунули нову гіпотезу походження води на ньому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 Техно.

Перед цим слід розглянути попередню гіпотезу. Згідно з нею вода може з'являтися безпосередньо на супутнику. Все через протони сонячного вітру які досягають поверхні Місяця, не захищеної ні атмосферою, ні магнітосферою, навідміну від нашої планети. На поверхні Місяця протони взаємодіють з оксидами у складі мінералів, утворюючи нові молекули води і постійно поповнюючи запас вологи, яка випаровується у космос.

Тоді в періоди, коли Місяць опиняється ненадовго захованим від сонячного вітру, кількість води на його поверхні має зменшуватися. Комп'ютерне моделювання пророкує, що за кілька днів у районі повного місяця, коли супутник проходить крізь довгий витягнутий "хвіст" земної магнітосфери, вміст води на високих широтах має падати дуже помітно.

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Цей процес розглянули автори нової статті, опублікованої в Astrophysical Journal Letters. За допомогою даних, зібраних японським навколомісячним зондом Kaguya, вони реєстрували зміни у потоці сонячного вітру, "що омиває" супутник. А спостереження індійського апарату Chandrayaan-1 допомогли оцінити розподіл води в приполярних регіонах. Однак результати виявилися досить несподіваними: ніяких істотних змін у кількості криги в належні дні не відбувається.

Тому вчені висувають нову гіпотезу походження води на Місяці, не пов'язану з ефектами сонячного вітру. Справа в тому, що магнітосфера Землі також здатна направляти протони і "поливати" місячну поверхню такою ж кількістю частинок, як і сонячний вітер: хоча вони далеко не так сильно прискорені. Потік містить і протони, і іони кисню з верхніх шарів земної атмосфери і цього "земного вітру" може бути достатньо для утворення нових молекул води на Місяці.