Штучний інтелект навчили «зчитувати» емоції онлайн

Компанія Microsoft розробила алгоритм на основі штучного інтелекту, який зможе розпізнавати емоції слухачів під час онлайн-презентацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал NewScientist.

Алгоритм AffectiveSpotlight може розпізнавати, зокрема, такі емоції людей, як засмучення, щастя, здивування та кивання головою.

Позитивні емоції отримуватимуть оцінку «1», інші – «0».

Ба більше, сам алгоритм буде показувати виступаючому слухача з найвищою кількістю балів кожні 15 секунд. Таким чином ведучий презентації знатиме, кому зі слухачів більше сподобався його виступ.

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Зазначається, що команда Microsoft провела опитування серед 175 людей та встановила, що 83% тих, хто виступає з онлайн-презентаціями, часто бракує фідбеку з боку аудиторії, особливо що стосується розуміння невербальних знаків.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Барселонського університету в Іспанії розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, який може з повітря виявляти пластикове сміття в океані.