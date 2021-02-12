Штучний інтелект навчили «зчитувати» емоції онлайн
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал NewScientist.
Алгоритм AffectiveSpotlight може розпізнавати, зокрема, такі емоції людей, як засмучення, щастя, здивування та кивання головою.
Позитивні емоції отримуватимуть оцінку «1», інші – «0».
Ба більше, сам алгоритм буде показувати виступаючому слухача з найвищою кількістю балів кожні 15 секунд. Таким чином ведучий презентації знатиме, кому зі слухачів більше сподобався його виступ.
Зазначається, що команда Microsoft провела опитування серед 175 людей та встановила, що 83% тих, хто виступає з онлайн-презентаціями, часто бракує фідбеку з боку аудиторії, особливо що стосується розуміння невербальних знаків.
Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Барселонського університету в Іспанії розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, який може з повітря виявляти пластикове сміття в океані.