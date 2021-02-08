У Китаї 5G-робот «оглянув» пацієнтку на відстані 400 кілометрів

У Китаї 5G-робот «оглянув» пацієнтку на відстані 400 кілометрів

Укрінформ
За допомогою 5G-робота лікарі в лікарні у Лхасі, на південному заході Китаю, провели ультразвукове сканування пацієнтки, яка знаходиться на відстані понад 400 км у місті Нагчу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Лікарі в Лхасі провели ультразвукову діагностику жінці, у якої діагностовано післяпологовий набряк, у Народній лікарні повіту Ньенронг. Керування роботом здійснювалося через мережу 5G, а ультразвукові зображення демонструвалися в реальному часі. У результаті пацієнтці було поставлено діагноз водянки в серозних порожнинах.

Після встановлення діагнозу методом проведення дистанційної діагностики лікарі в Лхасі надали план лікування.

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Заступник директора лікарні Чень Ху сказав, що пацієнтку спочатку планувалося перевести до лікарні вищого рівня, але використання робота допомогло скоротити час діагностики з двох днів до 10 хвилин.

Відзначається, що місцева влада розвиває телемедицину на базі 5G, щоб надавати якісніші медичні послуги своїм жителям, особливо тим, хто знаходиться у віддалених районах з обмеженими медичними ресурсами.

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Як повідомляв Укрінформ, корейські вчені створили мозковий імплант, який реагує на команди зі смартфона і в майбутньому може скласти конкуренцію приладу від Neuralink Ілона Маска.

Фото: Синьхуа


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