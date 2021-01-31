У Кореї створили конкурента мозковому імпланту від Neuralink Ілона Маска

Корейські вчені створили мозковий імплантат, який реагує на команди зі смартфона і в майбутньому може скласти конкуренцію приладу від Neuralink Ілона Маска.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 Техно.

Запропонований вченими з інституту KAIST крихітний мозковий імплант створений з біосумісних матеріалів і забезпечений антеною для збору електромагнітного випромінювання, яке перетворюється в електричну енергію. Тим самим батарею імпланту можна заряджати віддалено бездротовим способом, не турбуючи піддослідну тварину і не порушуючи безперервність ходу спостережень.

Імплант отримав вбудований енергоефективний чіп Bluetooth і два мікронних світлодіодних джерела світла на найтонших зондах. Світлодіоди на зондах вводяться в задану зону мозку. Спалахами світлодіодів можна керувати через простий додаток на смартфоні. Світло викликає збудження у нейронах-мішенях і змушує мозок тварини реагувати в залежності від того, які ділянки мозку подразнюються. Читайте також: У Нідерландах створили імплант, який дозволяє «бачити» без очей

Наприклад, під час експерименту вчені вкололи піддослідному щууа з встановленим мозковим імплантом кокаїн, а потім по команді зі смартфона заблокували його вплив на поведінку тварини. Подібним способом, вірять дослідники, можна буде навчитися боротися з нейродегенеративними захворюваннями людського мозку і вирішувати масу інших завдань з відновлення здоров'я людей.

Нові мозкові імплантати будуть непомітні, а управління за допомогою програми відрізнятиметься простотою та інтуїтивністю. Однак корейським вченим доведеться конкурувати в цій галузі з Ілоном Маском та його Neuralink, яка також займається створенням аналогічного пристрою та вже представила прототип чіпа Link 0.9.

Як передавав Укрінформ, компанія-стартап Ілона Маска з нейронних технологій Neuralink продемонструвала робота, який має хірургічно встановлювати у голові людини чип без пошкодження мозку та судин.