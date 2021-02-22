До Землі сьогодні наблизяться три небесні тіла – одне розміром зі стадіон

До Землі сьогодні наблизяться три небесні тіла – одне розміром зі стадіон

Укрінформ
22 лютого повз Землю пролетить астероїд 2020 XU6 розміром зі стадіон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Зазначається, що розмір астероїда становить 213 метрів. Він наблизиться до нашої планети на відстань 4 087 734 кілометрів.

Крім того, у понеділок повз Землю пролетять ще два небесні тіла, які матимуть розмір авіалайнерів - 2020 BV9 та 2021 CC5.

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Перший 23-метровий космічний об’єкт пролетить повз Землю на відстані 5 616 611 км, другий – 40-метровий - на відстані 6 936 273 км.

Також у NASA зазначили, що 23 лютого до Землі наблизяться астероїди 90-метровий 2021 DXI на відстань 4,1 млн км та 20-метровий 2015 EQ - на відстань 4,2 млн км.

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Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу поінформувало, що 21 березня повз Землю пролетить астероїд 2001 FO32, довжина якого становить 1 024 метри.

Фото: NASA

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