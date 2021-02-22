До Землі сьогодні наблизяться три небесні тіла – одне розміром зі стадіон
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.
Зазначається, що розмір астероїда становить 213 метрів. Він наблизиться до нашої планети на відстань 4 087 734 кілометрів.
Крім того, у понеділок повз Землю пролетять ще два небесні тіла, які матимуть розмір авіалайнерів - 2020 BV9 та 2021 CC5.
Перший 23-метровий космічний об’єкт пролетить повз Землю на відстані 5 616 611 км, другий – 40-метровий - на відстані 6 936 273 км.
Також у NASA зазначили, що 23 лютого до Землі наблизяться астероїди 90-метровий 2021 DXI на відстань 4,1 млн км та 20-метровий 2015 EQ - на відстань 4,2 млн км.
Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу поінформувало, що 21 березня повз Землю пролетить астероїд 2001 FO32, довжина якого становить 1 024 метри.
Фото: NASA