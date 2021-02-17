До Землі сьогодні наблизиться 110-метровий астероїд
Укрінформ
NASA поінформувало, що 17 лютого повз Землю пролетить астероїд 2021 BS3, ширина якого становить 110 метрів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.
Астроїд пролітатиме найближче до Землі о 15:58 годині за Києвом. Його відстань до нашої планети становитиме близько 6 616 713 кілометрів, що є 40% відстані між Землею й Сонцем.
Наразі швидкість 2021 BS3 дорівнює 10,37 км за секунду або 37 331 км за годину.
У NASA запевняють, що астероїд безпечно пролетить повз Землю.
Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу поінформувало, що 21 березня повз Землю пролетить астероїд 2001 FO32, довжина якого становить 1 024 метри.
Фото: NASA