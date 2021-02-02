До Землі наближається кілометровий астероїд – NASA

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що 21 березня повз Землю пролетить астероїд 2001 FO32, довжина якого становить 1 024 метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

За даними NASA, космічний камінь рухається зі швидкістю 34,4 км за секунду або 123 000 км за годину.

У відомстві додали, що астероїд пролетить повз Землю на відстані понад 2 мільйони кілометрів, що в 5 разів більше за відстань між нашою планетою та Місяцем.

Зазначається, що NASA віднесла 2001 FO32 до категорії «потенційно небезпечний», проте це не означає, що астероїд представляє безпосередню загрозу для Землі.

Швидше за все мається на увазі, що колись у майбутньому астероїд може зіткнутися із Землею. Є кілька факторів, які можуть вплинути на майбутній рух астероїда, включаючи гравітаційне притягнення інших космічних об’єктів у Сонячній системі.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у п’ятницю, 29 січня, повз Землю пролетів астероїд 2021 AG7, довжина якого перевищує чотири автобуси.