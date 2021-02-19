VAIO представила новий ноутбук із вуглецевого волокна

Компанія VAIO Corporation представила новий ноутбук Vaio Z (2021), корпус якого зроблений із вуглецевого волокна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Gadgets 360.

Ноутбук має 35,6 сантиметровий дисплей з роздільною здатністю Ultra-HD в 3840 х 2160 пікселів.

У середині встановлений процесор Intel Core i7 11-го покоління. Vaio Z (2021), що важить 1,05 кг, може здійснювати операції впродовж 10 годин на одній зарядженій батареї.

Пристрій також працює на операційні системі Windows 10 Pro.

Зазначається, що в ноутбуку встановлена технологія з розпізнавання обличчя та сенсор зі зчитування відбитків пальців, який дозволяє користувачам заходити в систему без введення пароля.

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Базова ціна ноутбука становить 3 579 доларів США (операційна пам'ять 16 Гб та внутрішня пам'ять 512 ГБ). Проте за пристрій з операційною пам’яттю у 16 Гб та внутрішньою в 1 Тб потрібно вже буде заплатити 3 779 доларів, 3 979 доларів за 16 Гб і 2Тб, та 4 179 доларів за 32Гб та 2Тб.

Як повідомляв Укрінформ, швейцарська компанія PocketBook представила першу електронну книжку з кольоровим дисплеєм PocketBook InkPad Color.