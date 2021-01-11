Intel 11-го покоління та 5G: HP представила нові ноутбуки

Компанія HP представила нові моделі ноутбуків Elite Dragonfly Max та Elite Dragonfly G2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Обидві версії мають процесор Intel 11-го покоління та опцію підключення до 5G, а дисплей обох моделей становить 33,8 см.

Роздільна здатність екрана у Dragonfly Max становитиме 1920x1080 мегапікселів, а у Dragonfly G2 - до 4 000 мегапікселів. Dragonfly Max оснащена вебкамерою 5 Мп, а Dragonfly G2 -1,2 Мп.

Зазначається, що операційна пам'ять ноутбуків може бути збільшена до 32 Гб, а внутрішня до 2 Тб.

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У компанії заявили, що обидві моделі будуть доступні вже у січні.

Фото: www.theverge.com