Microsoft розробляє власні процесори

Компанія Microsoft працює над розробкою власних процесорів для використання на серверних комп’ютерах та ноутбуках, щоб зменшити залежність від чіпової технології Intel Corp.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Найбільший у світі виробник програмного забезпечення використовує дизайн британської компанії Arm Ltd. для створення процесора, який використовуватиметься у центрах обробки даних. Також Microsoft веде розробку ще одного чіпу для живлення ноутбуків серії Surface.

Видання зазначає, що цей крок Microsoft пов’язаний з прагненням компанії забезпечити себе найважливішим обладнанням власного виробництва. Amazon.com Inc уже успішно запровадила власні процесори і стверджує, що вони дешевші та продуктивніші у порівнянні з кремнієвими чіпами, які продає Intel.

«Оскільки кремній - це фундаментальний будівельний матеріал, ми інвестуємо у власні розробки у сферах проєктування та виробництва, а також розвиваємо та зміцнюємо партнерські відносини з широким колом постачальників мікросхем», - сказав представник Microsoft Френк Шоу.

Microsoft та Amazon - не єдині компанії, що відмовляються від використання процесорів Intel. Наприклад, Apple також віддаляє лінійку Mac від їх чіпів. Коли компанія оголосила про перші ноутбуки на базі чіпа М1, Apple відзначила підвищення продуктивності порівняно зі стандартними персональними комп’ютерами.