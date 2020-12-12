Microsoft створює 3D чат-бота, який відтворить померлу людину

Компанія Microsoft подала патентну заявку, яка передбачає створення голосового чат-бота, який може у спілкуванніі замінити реальну людину, навіть ту, яка вже померла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 Техно.

Для навчання технологія буде враховувати пости в соцмережах, голосові повідомлення, фотографії та інші особисті дані людини, йдеться у патенті.

Для обробки зібраних даних, компанія буде використовувати технології машинного навчання, нейронні мережі тощо.

В ідеалі бот повинен відтворювати спілкування у всіх деталях, відтворюючи стиль спілкування людини, довжину речень, дикцію, зміст діалогу та інші деталі.

Якщо розробка стане успішною, то компанія планує піти ще далі, додавши можливість відтворення зовнішності людини у 2D та 3D форматах.