Перша виявлена у Всесвіті чорна діра у 20 разів масивніша за Сонце - вчені
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.
«Наші нові спостереження говорять нам про те, що маса чорної діри (Лебідь X-1 – ред.) в 20 разів перевищує масу нашого Сонця - це на 50% більше, ніж попередня оцінка», - заявив Ілія Мандел з австралійського Університету Монаша.
Він додав, що чорна діра обертається навколо своєї зірки з періодом п’ять з половиною днів, на відстані, яка дорівнює одній п’ятій відстані між Землею й Сонцем.
Також дослідники встановили, що чорна діра знаходиться на 20% подалі від Землі, ніж вважалося раніше.
Зазначається, що чорна діра Лебідь X-1 була виявлена ще у 1964 році.
Як повідомляв Укрінформ, група фізиків із Оксфордського університету вперше знайшла сліди хлороводня на Червоній планеті.