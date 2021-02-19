КБ «Південне» та КПІ створюватимуть космічні апарати та оборонні розробки

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля планують спільно працювати над створенням космічних апаратів та розробок для оборонного комплексу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КПІ у Фейсбуці.

«Сьогодні ми побачили дуже багато нових можливостей, які з'являються у співпраці КБ «Південне» і КПІ в галузі оптичної техніки, космічної тематики, матеріалознавства і радіозв'язку», - наголосив проректор з наукової роботи КПІ Віталій Пасічник.

Він зауважив, що співпраця з КБ «Південне» триває уже досить довго, але зараз значно посилилася через майбутній запуск двох супутників - «Січ 2-1» та «Політан-3».

Зазначається, що представників КБ «Південне» особливо зацікавили оптичні сканери для дистанційного зондування землі, нові термостійкі надміцні матеріали та можливість випробувати власні малогабаритні космічні апарати в унікальній університетській лабораторії. «Ми плануємо найближчим часом сюди направити наших фахівців у сфері створення космічних апаратів», - розповів т.в.о. гендиректора КБ «Південне» Олександр Кушнарьов.

Співпраця КБ «Південне» та КПІ триває вже не один десяток років. Але саме у 2013 році вони підписали угоду про спільні дослідження.