КБ «Південне» та КПІ створюватимуть космічні апарати та оборонні розробки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КПІ у Фейсбуці.
«Сьогодні ми побачили дуже багато нових можливостей, які з'являються у співпраці КБ «Південне» і КПІ в галузі оптичної техніки, космічної тематики, матеріалознавства і радіозв'язку», - наголосив проректор з наукової роботи КПІ Віталій Пасічник.
Він зауважив, що співпраця з КБ «Південне» триває уже досить довго, але зараз значно посилилася через майбутній запуск двох супутників - «Січ 2-1» та «Політан-3».
Зазначається, що представників КБ «Південне» особливо зацікавили оптичні сканери для дистанційного зондування землі, нові термостійкі надміцні матеріали та можливість випробувати власні малогабаритні космічні апарати в унікальній університетській лабораторії. «Ми плануємо найближчим часом сюди направити наших фахівців у сфері створення космічних апаратів», - розповів т.в.о. гендиректора КБ «Південне» Олександр Кушнарьов.
Співпраця КБ «Південне» та КПІ триває вже не один десяток років. Але саме у 2013 році вони підписали угоду про спільні дослідження.