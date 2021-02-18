Провідна японська нафтопереробна компанія розробляє електрокар

Офіційні представники однієї з провідних в Японії нафтопереробних компаній Idemitsu Kosan заявили, що вони готуються до виробництва і продажу електромобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Компанія Idemitsu Kosan разом з виробником гоночних автомобілів Tajima Motor займається розробкою малогабаритного електромобіля.

Орієнтовна ціна цієї моделі становитиме близько 14 тис. доларів США, хоча офіційні представники заявляють, що вона може бути меншою.

Ця модель електромобіля уособлює зусилля компанії Idemitsu щодо диверсифікації свого бізнесу в умовах, коли суспільство прагне зменшити залежність від викопного палива.

«Наша компанія буде продовжувати просувати свою корпоративну місію щодо забезпечення стабільних енергоресурсів, а також освоювати нові сфери для свого майбутнього бізнесу», - сказав глава Idemitsu Kosan Кіто Сюн'іті.

Зазначається, що компанія Idemitsu прагне продовжувати розвивати свій бізнес електромобілів, оскільеи попит на бензин, як очікується, буде знижуватися в майбутньому.

Як повідомляв Укрінформ, компанія McLaren представила потужний гібридний автомобіль спортивного типу McLaren Artura.

Фото: Idemitsu Kosan