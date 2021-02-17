McLaren представив потужний спорткар-гібрид

Компанія McLaren представила потужний гібридний автомобіль спортивного типу McLaren Artura.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В автомобілі встановлений 3-літровий турбодвигун із подвійним наддувом V6 та електробатарея у 7,4 кВт за годину. Загальна потужність спорткара - 671 кінська сила, а крутний момент дорівнює 531 Нм.

McLaren Artura розганяється до 96 км за годину за 3 секунди. При цьому його максимальна швидкість не перевищує 330 км за годину.

Зазначається, що спорткар зможе проїхати 30,5 км на зарядженій батареї. При цьому сама зарядка до 80% займе 2,5 години.

Вартість одного екземпляра становить 225 тисяч доларів США, а перші поставки очікуються вже в третьому кварталі цього року.

Читайте також: Jaguar планує повністю перевести Land Rover на електрику

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія General Motors представила новий електрокар 2022 Chevrolet Bolt EUV.