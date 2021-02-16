Tesla відкличе 12 тисяч електрокарів через «небезпечний декор»

Компанія Tesla Ілона Маска відкличе у світі 12 300 власних електричних автомобілів моделі Model X через проблеми з молдингами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNET.

За даними Федерального управління автотранспорту Німеччини (KBA), йдеться про моделі Model X, які були виготовлені між 2015 й 2016 рр.

Регулятор вважає, що на цих електромобілях молдинги можуть відвалюватися від кузова, що може становити небезпеку для інших учасників руху на дорозі.

Молдинг - це декоративний елемент кузова, який представляє собою профільовану смужку з пластика, металу або твердої гуми, який розташовується уздовж вікон, кузова і його елементів.

Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого американська компанія Tesla оголосила про те, що відкликає з китайського ринку 36 126 автомобілів.