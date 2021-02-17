Ford перепрофілює завод у Кельні – перший електрокар обіцяють в 2023 році

Американська компанія Ford планує до 2030 року повністю перепрофілювати власне виробництво в Кельні на виготовлення електромобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У компанії заявили, що вкладуть 1 мільярд доларів США та впродовж наступних 30 місяців замінять обладнання на заводі зі збору автомобілів у німецькому Кельні, щоб перетворити його на перший власний завод з виробництва електромобілів у Європі.

Також Ford пообіцяв виготовити перший власний електрокар в Європі у 2023 році.

Зазначається, що до 2026 року компанія буде продавати електричні версії всіх своїх легкових автомобілів в Європі, і що до 2030 року дві третини автомобілів, що продаватимуться в Європі, будуть повністю електричними або гібридами.

Компанія також заявила, що до 2024 року буде доступна гібридна або повністю електрична версія всієї своєї комерційної лінійки.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Jaguar планує до 2030 року повністю перевести марку Land Rover на виробництво електрокарів.