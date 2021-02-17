Microsoft тестує дитячий режим у браузері Edge

Компанія Microsoft розпочала тестування дитячого режиму у своєму браузері Edge, щоб захистити дітей віком 5-12 років під час пошуку в інтернеті.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Engadget.

Увімкнути цей режим можна у вікні для вибору профілю. Як зазначає Windows Central, батькам не треба створювати ще один обліковий запис, щоб змінити режим використання. Користувачам потрібно буде ввести пароль для переходу у звичайний профіль з дитячого. У батьків є змога створити список дозволених сайтів, до яких їхні діти отримають доступ, і пізніше його редагувати. Якщо є вебсайт, який діти хочуть відвідати, і їм це дозволяють, але технології Microsoft блокують сторінку, є опція додати його у перелік сайтів як виняток.

Дитячий режим використовує Bing SafeSearch із суворим запобіганням відстеженню та пропонує власні теми браузера. Microsoft планує продовжувати вдосконалювати дитячий режим і додавати більше функцій.

За даними Engadget, багато інших продуктів та послуг пропонують режим для дітей. Оскільки діти часто використовують комп’ютери під час дистанційного навчання, потреба у такому різновиді обмеження контенту, який вони переглядають, може стати батькам у пригоді.

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