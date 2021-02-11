Microsoft пропонувала купити Pinterest за $51 мільярд - ЗМІ
Укрінформ
Американська компанія Microsoft кілька місяців тому звернулася до соцмережі Pinterest з пропозицією її купівлі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
За даними ЗМІ, вартість потенційної угоди могла становити 51 мільярд доларів США. Наразі перемовини між двома компаніями з цього питання не ведуться.
Минулого року Pinterest заявила, що її платформою користувалися щомісяця рекордні 100 мільйонів людей. Вартість акцій компанії з березня минулого року зросла у сім разів.
Зазначається, що компанія отримує дохід від розміщення реклами поруч із публікаціями, які завантажуються на сайт користувачами.
Microsoft та Pinterest відмовилися коментувати новину.
Як повідомляв Укрінформ, у компанії Microsoft зацікавилися купівлею знаменитого шведського видавця і розробника ігор Paradox Interactive.