Facebook випустив додаток у стилі Pinterest

Компанія Facebook створила новий експериментальний додаток Hobbi для фотографій та відео власних хобі, схожий на Pinterest.

Про це повідомляє TNW.

В описі програми вказується, що вона призначена для "колекціонування фотографій проєктів, над якими ви працюєте ... чи то приготування їжі або випічки, хендмейд, декоративно-прикладне мистецтво, фітнес чи декор для дому”.

Додаток Hobbi було створено NPE Team від Facebook, про яку стало відомо в липні.

Зазначається, що Facebook вже має схожий додаток - Instagram, який більше підходить для візуального контенту, але він все ще відстає від функціональності Pinterest.

На відміну від Pinterest, додаток від Facebook дозволяє відстежувати прогрес певного хобі, який досягають користувачі.

На даний момент додатком можна користуватися лише на iOS пристроях з версією прошивки 11.0 або більш пізньою. Поки що його рейтинг становить 2,1 в AppStore.

Українські користувачі також можуть скористатися Hobbi.