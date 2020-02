Snapchat запускає нову функцію для захисту психічного здоров’я

Додаток Snapchat планує запустити нову функцію Here For You, яка показувати коментар експерта з психічного здоров’я, коли користувач шукатиме теми, пов'язані з депресією чи іншими психічними розладами.

Про це повідомлює The Verge. «Компанія Snapchat запускає інструмент пошуку під назвою Here For You, який надасть «ресурси безпеки» експертам з питань психічного здоров’я, коли користувачі шукатимуть такі чутливі теми, як тривога, депресія, самогубство та знущання», - йдеться у повідомленні. Наприклад, якщо користувач шукав слово "thinspo" (фотографії дуже худих дівчат), контент за цією темою може містити інформацію, що пропагує анорексію. Тоді в результати пошуку «втручаються» експерти, які пояснюють, які негативні наслідки для організму може мати це психічне захворювання. Поки що компанія Snap не досліджувала, як часто користувачі шукають такі теми. Зазначається, що 90% усіх користувачів додатку — це молодь 13-24 років і вони найбільш вразливі до булінгу. Як зазначили у компанії, нову функцію запустять найближчими тижнями. Читайте також: Обличчя на відео можна буде замінити своїм селфі - Snapchat тестує нову функцію Інші соцмережі також намагаються обмежувати негативний вплив на своїх користувачів. Відтак Instagram дозволив користувачам блокувати образливі коментарі, щоб їх ніхто не міг побачити. А Pinterest пропонує коментарі експертів, коли користувач шукає теми, пов'язані зі стресом і тривогою. Фото: www.theverge.com