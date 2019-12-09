Обличчя на відео можна буде замінити своїм селфі - Snapchat тестує нову функцію

Мультимедійний мобільний додаток обміну фото та відео Snapchat почав тестувати функцію Cameos, що дозволяє вставляти обличчя людей у ​​відеошаблони.

Про це повідомляє TechCrunch.

"Snapchat готується до запуску нової функції, яка використовує ваші селфі для заміни облич людей у відео, якими ви зможете поділитися... Snapchat Cameos - це альтернатива Bitmoji для швидкої передачі емоцій, реакцій або дурних ситуацій у повідомленнях Snapchat", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для того, щоб почати користуватися функцією, потрібно зробити селфі і потім обрати "чоловіче" або "жіноче" тіло. Після цього додаток адаптує обличчя під відео і додає на статичну фотографію емоції.

Додавати обличчя можна лише на 150 відеошаблонах, відібраних сервісом. Очікується, що після запуску вони будуть оновлюватися щотижня.

Читайте також: Snapchat та одеський музей створили спеціальні лінзи для картин

У Snapchat розповіли, що "Cameos поки не готова вийти на сцену", але найближчим часом функцію можуть додати всім користувачам.

На даний момент її можуть протестувати деякі французські користувачі. Глобальний запуск Snapchat Cameos на Android і iOS очікується 18 грудня.