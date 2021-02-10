Корпорація Microsoft планує купити Paradox Interactive - ЗМІ

У компанії Microsoft зацікавилися купівлею знаменитого шведського видавця і розробника ігор Paradox Interactive - переговори вже почалися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Cybersport з посиланням на подкаст TheXboxEra.

Так, за словами одного з інформаторів, співробітники Xbox ведуть переговори з Paradox Interactive, згідно з якими студія буде поглинута або ігри шведів додадуть в каталог Xbox Game Pass.

Крім факту початку цих переговорів, інших подробиць угоди поки що немає.

Слід зазначити, що у 2019 році представники Paradox анонсували співпрацю з Xbox Game Pass - всі нові ігрові релізи шведського розробника доступні покупцям підписки на сервіс від Microsoft. Paradox Interactive вже готова поділитися своїми продуктами в підписці, але Microsoft хоче набагато більшого.

Як відомо, компанія Paradox Interactive була заснована в 1998 році. Вона включає в себе 9 студій, 7 з яких розташовані в Європі і 2 - в США. Компанія відома завдяки серіям глобальних історичних стратегій Europa Universalis, Crusader Kings і Hearts of Iron, а також по симулятору міського будівництва Cities: Skylines.

Також нагадаємо, що Microsoft купує за 7,5 млрд доларів компанію ZeniMax, якій належать геймстудіі Bethesda, id Software, Arkane Studios та інші (серії ігор Doom, Quake, Fallout, Wolfenstein, The Elder Scrolls). Таким чином Microsoft помітно підсилює свої позиції напередодні виходу на ринок консолей нового покоління Xbox, в компанії вже оголосили, що поточні та майбутні розробки вище перелічених компаній поповнять бібліотеку підписного ігрового сервісу Xbox Game Pass для консолей і ПК. Зі свого боку Bethesda та інші студії отримають доступ до фінансових ресурсів, які дозволять швидше і якісніше працювати над майбутніми іграми.