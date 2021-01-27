Міcrosoft отримав рекордний прибуток - понад $15 мільярдів за квартал

Корпорація Microsoft за другий фіскальний квартал вперше отримала дохід понад 40 млрд доларів і більше 15 млрд доларів чистого прибутку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними компанії, чистий прибуток корпорації за жовтень-грудень зріс на 33% (до 15,4 млрд доларів), а дохід збільшився на 17% (до 43,1 млрд доларів).

Виторг підрозділу Intelligent Cloud, у який входить «хмарний» сервіс Azure та бізнес із випуску програмного забезпечення для серверів, за минулий квартал збільшився на 23% і перевищив 14,5 млрд доларів.

Підрозділ продуктивності та бізнес-процесів, який, зокрема, розробляє пакет додатків Office, збільшив виторг на 13% - до 13,35 млрд доларів.

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Водночас виторг бізнесу More Personal Computing (включає операційну систему Windows, ігрові консолі Xbox та пристрої Surface) зріс на 14% і становив 15,12 млрд доларів.

Зростання зафіксовано в усіх трьох ключових сегментах бізнесу Microsoft завдяки величезному попиту на «хмарні» сервіси (такі як платформа для відеоконференцій Teams) та відеоігри в період пандемії.

Котирування акцій Microsoft зросли на додаткових торгах у вівторок на 3,7% після публікації цієї фінансової звітності.