Microsoft розробила технологію створення віртуальної копії людини

Microsoft розробила технологію створення віртуальної копії людини

Укрінформ
Компанія Microsoft розробила технологію, що дає змогу створити віртуальну копію конкретної людини.

Заявку на таку технологію опублікували в Офісі з патентів та товарних знаків США (USPTO), передає Укрінформ.

Як зазначається, на основі даних про певну людину, зібраних у соціальних мережах, спеціальний чат-бот зможе генерувати її повідомлення, світлини та навіть запис голосу.

Розробники збиратимуть усі доступні про людину дані: фото, відео та записи голосу, публікації, електронні листи, рукописні матеріали тощо, - і на основі цих даних створять спеціальний індекс особистості, яким "тренуватимуть" її чат-бота відповідати на повідомлення так, ніби це зробила ця особа.

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За наявності необхідних даних технологія навіть зможе генерувати нові зображення людини у форматі 2D та 3D та записи її голосу.

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