Microsoft розробила технологію створення віртуальної копії людини
Укрінформ
Компанія Microsoft розробила технологію, що дає змогу створити віртуальну копію конкретної людини.
Заявку на таку технологію опублікували в Офісі з патентів та товарних знаків США (USPTO), передає Укрінформ.
Як зазначається, на основі даних про певну людину, зібраних у соціальних мережах, спеціальний чат-бот зможе генерувати її повідомлення, світлини та навіть запис голосу.
Розробники збиратимуть усі доступні про людину дані: фото, відео та записи голосу, публікації, електронні листи, рукописні матеріали тощо, - і на основі цих даних створять спеціальний індекс особистості, яким "тренуватимуть" її чат-бота відповідати на повідомлення так, ніби це зробила ця особа.
За наявності необхідних даних технологія навіть зможе генерувати нові зображення людини у форматі 2D та 3D та записи її голосу.