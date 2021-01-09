Microsoft розробила технологію створення віртуальної копії людини

Компанія Microsoft розробила технологію, що дає змогу створити віртуальну копію конкретної людини.

Заявку на таку технологію опублікували в Офісі з патентів та товарних знаків США (USPTO), передає Укрінформ.

Як зазначається, на основі даних про певну людину, зібраних у соціальних мережах, спеціальний чат-бот зможе генерувати її повідомлення, світлини та навіть запис голосу.

Розробники збиратимуть усі доступні про людину дані: фото, відео та записи голосу, публікації, електронні листи, рукописні матеріали тощо, - і на основі цих даних створять спеціальний індекс особистості, яким "тренуватимуть" її чат-бота відповідати на повідомлення так, ніби це зробила ця особа.

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За наявності необхідних даних технологія навіть зможе генерувати нові зображення людини у форматі 2D та 3D та записи її голосу.