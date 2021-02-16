До Землі завтра наблизиться астероїд розміром з «Лондонське око»

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у середу, 17 лютого, повз Землю пролетить астероїд 2021 BS3, ширина якого становить 110 метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Ширина космічного каменю майже дорівнює висоті Лондонського ока (135 метрів), одного з найбільших оглядових коліс у світі.

Сам астроїд пролітатиме найближче до Землі о 15:58 годині за Києвом. Його відстань до нашої планети становитиме близько 6 616 713 кілометрів, що є 40% відстані між Землею й Сонцем.

Наразі швидкість 2021 BS3 дорівнює 10,37 км за секунду або 37 331 км за годину.

У NASA запевняють, що астероїд безпечно пролетить повз Землю.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу поінформувало, що 21 березня повз Землю пролетить астероїд 2001 FO32, довжина якого становить 1 024 метри.

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