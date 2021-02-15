Роботи і дрони: Федоров розповів про «фішки» цифровізації у ЄС

Пандемія коронавірусу прискорила процес цифрової трансформації та створення нових проєктів в Україні та всьому світі, заявляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як передає Укрінформ з посиланням на сайт Міністерства цифрової транформації, про це Федоров сказав в ефірі Радіо НВ.

За словами міністра, «ми бачимо тенденцію, як у кожній країні зараз пришвидшується процес цифрової трансформації. Наприклад, у нас була зустріч з міністром цифровізації Люксембургу. І в них дуже схожі кейси — наприклад, є схожий застосунок, який допомагає зупинити поширення коронавірусної хвороби. Загалом зараз активно розвивається медичний напрямок у стартапах».

Як сказав Федоров, у Швеції, до прикладу, коли в людини зупиняється серце і викликають медиків, одразу ж SOS Alarm дроном передає дефібрилятор, поки лікарі в дорозі, і будь-хто може скористатися дефібрилятором, адже він автоматичний. Безпілотники Everdrone почали літати в посиленому режимі в червні 2020 року, додав міністр.

У Нідерландах, наприклад, є робот, що аналізує 20 тисяч тестів на коронавірус на добу і публікує результати в мережі (анонімно), що значно більше, ніж будь-який інший пристрій у світі.

Сьогодні технічні та медичні компанії об’єднуються для ведення цифрових записів вакцинації від COVID-19 — статусу вакцинованого, кількості отриманих доз людиною, повідомив Федоров. За його словами, ця ініціатива об’єднує багато відомих компаній як у галузі охорони здоров’я, так і в галузі техніки, таких як Microsoft, Oracle, Salesforce та Epic, а також клініку Mayo, Safe Health, Change Healthcare та CARIN Альянс.

Федоров нагадав, що незабаром українці зможуть записатися на вакцинацію через «Дію». Зараз Мінцифри спільно з Міністерством охорони здоров'я та НСЗУ розробляє ефективний цифровий інструмент для організації вакцинації від COVID-19 в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Федоров заявив, що Україна має можливість імплементувати найновіше європейське законодавство та здійснювати реформу цифрової сфери одночасно з країнами Євросоюзу.