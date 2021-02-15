400 кілометрів без підзарядки: General Motors представив електричний хетчбек

Американська компанія General Motors представила новий електрокар 2022 Chevrolet Bolt EUV.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Car Guide.

Завдяки літій-іонній батареї у 65 кВт автомобіль може проїхати без підзарядки до 402 кілометрів. Загальна потужність силової установки становить 200 кінських сил.

Хетчбек може зарядитися за 30 хвилин для маршруту у 154 км. Повна зарядка електрокара триватиме близько семи годин.

Усередині встановлений сенсорний дисплей у 25,9 сантиметра. Також автомобіль підтримує Apple CarPlay та Android Auto.

Зазначається, що вартість одного екземпляра 2022 Chevrolet Bolt EUV розпочинається від 40 198 доларів США.

Початок виробництва запланований на весну цього року, а перші продажі очікуються вже влітку.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Ram Trucks, яка є підрозділом Chrysler Group, представила новий позашляховик 2021 Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel.