Ram Trucks представила економічний позашляховик

Компанія Ram Trucks, яка є підрозділом Chrysler Group, представила новий позашляховик 2021 Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал CarBuzz.

На автобані автомобіль може проїхати 53 км при заправці 4,55 л, у той час, як у місті цей показних дорівнює лише 37 км. При комбінації маршруту у місті та на автобані позашляховик проїде 42 км/4,55л.

У середині встановлений 3-літровий двигун V6 EcoDiesel з потужністю 260 кінських сил та крутним моментом у 480 Нм.

Маса тягача становить 5700 кг. Сам автомобіль, який розрахований на 4 пасажирів, доступний у двох кольорах: світло-блакитному та чорному.

Зазначається, що вартість базової моделі розпочинається від 42 240 доларів США. Продажі очікуються вже навесні цього року.

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Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Ford представила потужний новий автомобіль 2021 Ford Mustang Shelby GT500.

Фото: carbuzz.com