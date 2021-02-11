Ford представив Mustang з двигуном у 760 «коней»

Американська компанія Ford представила потужний новий автомобіль 2021 Ford Mustang Shelby GT500.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car and Driver.

В автомобілі встановлений 5,2-літровий двигун V8 із потужністю в 760 кінських сил та крутним моментом 625 Нм.

Новий Ford розганяється до 96 км за годину за 3,4 секунди. При цьому його максимальна швидкість не перевищує 213 км за годину.

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Авто буде також доступне у трьох додаткових кольорах – жовтому, синьому та сірому.

Вартість одного базового екземпляра 2021 Ford Mustang Shelby GT500 розпочинається від 74 095 доларів США. Перші автомобілі очікуються вже навесні цього року.

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Як повідомляв Укрінформ, німецька компанія Audi представила новий електричний седан 2022 Audi e-tron GT, який, зокрема, повинен стати конкурентом для автомобілів Tesla Ілона Маска.