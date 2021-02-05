Nissan представив новий позашляховик

Японська компанія Nissan представила новий автомобіль 2022 Nissan Pathfinder.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал CarBuzz.

У позашляховику встановлений 3,6-літровий двигун V6 із потужністю в 284 кінські сили та крутним моментом у 259 Нм. Автомобіль також має 9-ступінчасту автоматичну коробку передач.

Загалом 2022 Nissan Pathfinder пропонує 7 режимів керування: стандартний, спортивний, екологічний, сніговий, піщаний, грязьовий та буксирувальний.

Зазначається, що усередині вбудована 25,4-сантиметрова панель приладів та 20,3-сантиметрий сенсорний дисплей.

Зовнішня сторона автомобіля буде доступна у 14 кольорах, проте у клієнтів також буде можливість замовити комбінацію кількох кольорів.

За даними порталу The Car Connection, вартість одного екземпляра 2022 Nissan Pathfinder становитиме 30-50 тисяч доларів США.

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Як повідомляв Укрінформ, американська компанія General Motors представила нові седани 2022 Cadillac CT4-V Blackwing та 2022 Cadillac CT5-V Blackwing.