Tesla запустила завод з виробництва зарядних станцій в Китаї

Компанія Tesla Ілона Маска оголосила, що у Шанхаї почав роботу свій завод з виробництва швидких зарядних станцій Supercharger.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Electrek.

Зазначається, що спочатку компанія Маска виробляла зарядні станції Supercharger тільки на своєму заводі у Фрімонті, Каліфорнія.

Проте вже торік стало відомо, що Tesla також планує збудувати завод для виробництва Supercharger у Китаї. Тоді також з’явилася інформація, що завод у Шанхаї може запрацювати вже у лютому 2021 року.

У самій компанії зауважили, що весь процес тривав усього пів року, з серпня 2020-го.

За даними ЗМІ, на заводі будуть щороку виготовлятися до 10 тисяч швидких зарядних станцій Supercharger.

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Враховуючи те, що Tesla лише нещодавно перевищила позначку в 20 000 збудованих екземплярів Supercharger за останні вісім років, можна впевнено стверджувати, що новий завод значно прискорить зростання мережі Supercharger.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Tesla Ілона Маска відкликає 135 тисяч електричних седанів моделі Tesla Model S та позашляховиків моделі Model X через технічний дефект у роботі дисплеїв.