Ілон Маск тимчасово залишає Тwitter

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що тимчасово залишає соціальну мережу Тwitter.

Як передає Укрінформ, про це 2 лютого повідомив сам Маск у Тwitter.

“На якийсь час я залишаю Twitter”, - йдеться у дописі.

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Допис Маска вже набрав понад 189 тисяч лайків та понад 10 тисяч ретвітів.

Раныше Гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск спровокував зростання собівартості Bitcoin прихильними висловлюваннями на адресу криптовалюти.

фото: WSJ