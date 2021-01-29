Bitcoin різко подорожчав через твіт Маска

Криптовалюта Bitcoin зросла на 15,7% за менш ніж 15 хвилин після того, як гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск написав містичний твіт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coindesk.

Сьогодні вранці собівартість криптовалюти Bitcoin підскочила за декілька хвилин з близько 32 тисяч доларів до 37 050 доларів США після того, як Маск написав містичний твіт та змінив свою біографію у соцмережі.

«В ретроспективі, це було неминуче», - написав Маск у Твіттері, і додав до опису своєї біографії хештег #bitcoin.

In retrospect, it was inevitable — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021

Зазначається, що нова вартість криптовалюти досягла свого максимуму за останні 10 днів.

Як повідомлялося, Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

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Ціна Bitcoin у п’ятницю, 8 січня, перевищила черговий психологічний рубіж, сягнувши позначки у 41 608 доларів США. Потім вона поступово впала до менше 30 тисяч доларів.