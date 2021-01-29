Bitcoin різко подорожчав через твіт Маска
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coindesk.
Сьогодні вранці собівартість криптовалюти Bitcoin підскочила за декілька хвилин з близько 32 тисяч доларів до 37 050 доларів США після того, як Маск написав містичний твіт та змінив свою біографію у соцмережі.
«В ретроспективі, це було неминуче», - написав Маск у Твіттері, і додав до опису своєї біографії хештег #bitcoin.
In retrospect, it was inevitable— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021
Зазначається, що нова вартість криптовалюти досягла свого максимуму за останні 10 днів.
Як повідомлялося, Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
Ціна Bitcoin у п’ятницю, 8 січня, перевищила черговий психологічний рубіж, сягнувши позначки у 41 608 доларів США. Потім вона поступово впала до менше 30 тисяч доларів.