Криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд собівартості у понад 1450 доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

За даними торгів у неділю, вартість криптовалюти Ethereum становила 1454 доларів США, побивши попередній рекорд собівартості у 1 439, встановлений минулого тижня.

Криптовалюта за останні 24 години зросла на понад 17%.

Ethereum — криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Вона є другою за капіталізацією криптовалютою після Bitcoin.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня вартість криптовалюти Bitcoin впала на 10%.