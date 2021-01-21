Курс Bitcoin впав ще на 10%

Вартість криптовалюти Bitcoin впала ще на 10% через збільшення темпу відкату від історичних рекордів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

На сьогодні Bitcoin коштує близько 32 700 доларів.

Валюта просіла майже на чверть з моменту досягнення рекордних 41 608 доларів 8 січня.

На думку трейдерів, такий відкат відбувається на тлі зростання побоювань, що біткоїн є одним з ряду "бульбашок" на фінансових ринках.

Також на курс могли вплинути побоювання, що адміністрація президента США Джо Байдена може спробувати регулювати криптовалюти.

Нагадаємо, 11 січня ціна Bitcoin вже знаходилася на позначці 35 300 доларів США.