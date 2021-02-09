В Японії використовуватимуть аміак як паливо для термальних електростанцій

Уряд Японії та компанії приватного сектору розробили план із використання аміаку як палива для термальних електростанцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Аміак не виділяє двоокису вуглецю під час горіння. Уряд вважає його паливом наступного покоління нарівні з воднем у зусиллях зі скорочення емісій вуглекислого газу.

Проєкт спрямовано на розробку технології, яка дозволяє спалювати аміак разом із вугіллям, що приведе до використання 3 мільйонів тонн аміаку на рік у 2030 році.

Планується довести використання аміаку до 30 мільйонів тонн на рік до 2050 року, спираючись на електростанції, що працюють лише на аміаку.

Як повідомляв Укрінформ, японська авіакомпанія Japan Airlines (JAL) почала використовувати для заправки літаків біопаливо, що виробляється зі старих речей.