Науковці розробили технологію, яка дозволяє використовувати аміак як паливо

Японська компанія в галузі машинобудування IHI розробила технологію, що дає змогу використовувати аміак як паливо для виробітку теплової енергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

IHI останнім часом працювала над створенням технології для спільного спалювання природного газу та аміаку. Аміак під час горіння не виділяє вуглекислий газ.

При частці аміаку в 60% японській компанії вдалося досягти стабільного виробітку енергії на станції потужністю у 2 000 кіловатів.

Представники компанії говорять, що ця технологія здатна знизити викиди парникових газів до 40% від рівня, що викидається при використанні палива, яке працює тільки на природному газі.

За деякими даними, IHI має намір запровадити нову технологію для виробітку енергії на підприємствах заводського типу.

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Сама технологія розроблена на замовлення японської Організації з розробки нових технологій у сфері енергетики і промисловості (NEDO). За даними цієї організації, в рамках нової технології вперше у світі частка аміаку була збільшена до 60% для відносно великого об'єкта з виробітку енергії.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники Оксфордського університету успішно перетворили СО2 в реактивне паливо, яке підвищує можливість використання літаків із нульовим рівнем відходів.