Європейське космічне агентство шукає астронавтів - уперше за 11 років

Європейське космічне агентство (ESA) вперше з 2010-го року років відкриє набір нових астронавтів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі відомства.

Зазначається що кандидати зможуть надіслати своє резюме з 31 березня до 28 травня цього року. Після цього розпочнеться конкурсний відбір, який складатиметься з шести етапів. Очікується, що відбір завершиться вже у жовтні 2022-го року.

В Європейському космічному агентстві заявили, що настійно заохочують жінок подавати заявки, оскільки відомство прагне розширити гендерне різноманіття у своїх лавах.

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«Щоб піти далі, ніж ми коли-небудь ходили раніше, нам потрібно дивитися ширше, ніж будь-коли раніше. Цей процес набору є першим кроком. Я з нетерпінням хочу побачити як агентство розвиватиметься у всіх сферах дослідження космосу та інновацій разом із нашими міжнародними партнерами у найближчі роки», - сказав глава ESA Ян Вернер.

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Європейське космічне агентство — міжнародна організація, що займається здійсненням спільних космічних досліджень, а також практичним використанням штучних супутників. Заснована 30 травня 1975 року. Штаб-квартира Агентства знаходиться в Парижі. ESA має штат близько 2000 працівникiв, а її річний бюджет, станом на 2016 рік, дорівнював близько 5,25 мільярдiв евро.