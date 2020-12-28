Космічний зонд Solar Orbiter уперше пролетів повз Венеру

Космічний зонд Solar Orbiter уперше пролетів повз Венеру

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Укрінформ
Космічний зонд Solar Orbiter, який є спільним проєктом NASA і Європейського космічного агентства (ESA) і прямує до Сонця, вперше пролетів повз Венеру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

У неділю, 27 грудня, о 14:39 за київським часом Solar Orbiter максимально наблизився до Венери, на відстань 7500 кілометрів.

Семирічна місія космічного зонду Solar Orbiter полягає у дослідженні Сонця. Однак на своєму шляху до зірки він пролітає повз кілька планет і, ймовірно, зможе зібрати деякі дані до початку своєї основної місії.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого 2020 року ракета-носій Atlas V з космічним зондом Solar Orbiter стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Фото: ESA/ATG medialab

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