Космічний зонд Solar Orbiter уперше пролетів повз Венеру

Космічний зонд Solar Orbiter, який є спільним проєктом NASA і Європейського космічного агентства (ESA) і прямує до Сонця, вперше пролетів повз Венеру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

У неділю, 27 грудня, о 14:39 за київським часом Solar Orbiter максимально наблизився до Венери, на відстань 7500 кілометрів.

Семирічна місія космічного зонду Solar Orbiter полягає у дослідженні Сонця. Однак на своєму шляху до зірки він пролітає повз кілька планет і, ймовірно, зможе зібрати деякі дані до початку своєї основної місії.

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого 2020 року ракета-носій Atlas V з космічним зондом Solar Orbiter стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Фото: ESA/ATG medialab