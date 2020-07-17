Космічний зонд зафіксував тисячі “багать” на Сонці

Єропейський космічний зонд Solar Orbiter сфотографував Сонце з рекордно близької відстані, а на знімках видні тисячі "багать".

Про це повідомляється на сайті Європейського космічного агентства (ESA).

«Перші знімки Solar Orbiter, нової місії на Сонце від ESA та NASA, виявили всюди мініатюрні сонячні спалахи, що отримали назву «багаття» поблизу поверхні нашої найближчої зірки», - заявили у ESA.

Знімок був зроблений коли зонд перебував на відстані у 77 мільйонів км від Сонця.

Зазначається, що наразі невідомо, чи ці «багаття» є мініверсіями великих спалахів.

За словами науковців, такого феномена ще не бачили раніше.

«Ми насправді не очікували отримали настільки гарні результати від самого початку»,- заявив Данієль Мюллер, один з науковців проекту Solar Orbiter.

Як повідомлляося, 10 лютого ракета-носій Atlas V з космічним зондом Solar Orbiter стартувала до Сонця з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Фото, відео: ESA