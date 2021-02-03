Прототип корабля SpaceX для космічних подорожей розбився при посадці

Приватна космічна компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, провела запуск дев’ятого прототипу корабля для міжпланетних подорожей Starship, проте він розбився при посадці.

Як передає Укрінформ, момент аварії корабля зафіксований на відео.

Слід зауважити, що в ніч на 30 січня на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас, де вже встановлено 9-ий прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановлена ще один - Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує 7 космічних кораблів різних модифікацій.

Nice try, SN9! But didn't hit SN10 or the Tank Farm.



You're next, SN10!



➡️https://t.co/2eJwgJUTLl pic.twitter.com/Eh3Dn6C9M4 — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) February 2, 2021

В Бока-Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. Сам Ілон Маск заявив, що її перший запуск відбудеться вже за кілька місяців.

Як відомо, 10 грудня SpaceX вперше провела масштабні льотні випробування Starship. Запуск на 12,5 кілометрів і управління ракетою при посадці пройшли вдало, але через замалий тиск палива швидкість приземлення була завеликою. Прототип вдарився об посадочний майданчик і вибухнув.

Також нагадаємо, що, як передавав Укрінформ, китайська приватна компанія iSpace здійснила у понеділок, 1 лютого, невдалу спробу запуску ракети-носія Hyperbola-1. Через декілька хвилин після запуску на космодромі у Цзюцюані, ракета розбилася. Про це стало відомо із повідомлень у соцмережах.