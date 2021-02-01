У Німеччині розробили іонний мікроскоп

Науковці зі Штутгартського університету розробили потужний іонний мікроскоп для вивчення квантових газів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SciTechDaily.

Прилад має чудову роздільну здатність, що дозволяє його використовувати для вивчення динамічних процесів.

На відміну від більшості мікроскопів, призначених для вивчення квантових газів, цей пристрій не обмежується реконструкцією двовимірних систем.

Дослідники планують використовувати свій новий й потужний інструмент для розширення наших досліджень щодо холодних іонно-атомних гібридних потоків, і мають намір довести енергії зіткнення в цих потоках до ультрахолодного режиму.

Як повідомляв Укрінформ, науковці Корейського провідного науково-технологічного інституту (KAIST) розробили мозковий імплантат, який можна заряджати дистанційно.