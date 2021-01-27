У Кореї розробили мозковий імплантат, який можна заряджати дистанційно

Науковці Корейського провідного науково-технологічного інституту (KAIST) розробили мозковий імплантат, який можна заряджати дистанційно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

"Завдяки цьому потужному пристрою більше не потрібно проводити додаткові болючі операції, щоб замінити розряджений акумулятор в імплантаті для його безперебійної роботи", - сказав професор KAIST Чже Чон Вон.

Імплантат оснащений мініантеною, яка фіксує змінні магнітні поля. Вони проходять через шкіру, виробляючи електроенергію та заряджаючи невелику батарею в імплантаті.

Встановлений чип Bluetooth дозволяє керувати світлодіодними лампами за допомогою смартфона. Сам пристрій використовує світло для маніпулювання нейронами у людському мозку.

На думку корейських науковців, однакові базові технології можуть застосовуватися до різних типів імплантатів, включаючи стимулятор мозку та кардіостимулятори.

Фото: KAIST