Штучна рогівка повернула зір чоловіку, який був незрячим 10 років

Ізраїльський стартап CorNeat розробив штучну рогівку, яка допомогла чоловікові відновити зір.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Israel Hayom.

У 78-річного чоловіка, який уже 10 років був повністю сліпим, відновився зір після того, як йому під час операції вставили імплантат штучної рогівки CorNeat KPro.

Фото: PRNewsfoto/CorNeat Vision

За даними компанії, сам імплантат призначений для заміщення деформованої рогівки. Він інтегрується зі склерою ока, не покладаючись на донорську тканину.

Зазначається, що після зняття пов’язок пацієнт зміг розпізнати членів своєї родини та прочитати текст.

«Результат хірургічної процедури перевершив усі наші очікування», - заявив хірург Іріт Бахар.

Як повідомляв Укрінформ, ізраїльський стартап Scentech Medical розробив дихальний тест, який за декілька секунд може підтвердити коронавірус (COVID-19).