В Ізраїлі розробили дихальний експрес-тест на COVID-19

Ізраїльський стартап Scentech Medical розробив дихальний тест, який за декілька секунд може підтвердити коронавірус (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

За даними компанії з Тель-Авіва, тест показує результат із точністю 98%, як і звичайний ПЛР-тест.

Всього в дослідженні брали участь 748 людей. Вони дули у пристрій впродовж 10 секунд, а сам результат був готовий уже через декілька секунд.

Зазначається, що пристрій використовує так звану технологію дихання - поєднання програмного та апаратного забезпечення – яка з високою точністю зможе розрізнити позитивні тести, негативні та ті, що містять антитіла до COVID-19.

Нині компанія готується подати заявку до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) для дозволу на використання тестів. Відомо, що у FDA вимагають, щоб тест на коронавірус мав точність у щонайменше 91%.

За даними Worldometer, у світі виявлено 93 664 113 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 005 448 летальних, одужали 66 955 467 осіб.