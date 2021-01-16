Викривлюють час і простір: штучний інтелект виявив 1210 гравітаційних лінз

В університеті Сан-Франциско провели дослідження з використанням алгоритму машинного навчання і успішно виявили 1210 нових гравітаційних лінз — масивних тіл (планет, зірок, галактик), що викривлюють напрямок випромінювання.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на IFL Science.

Видання зазначає, що масивні космічні об’єкти здатні викривлювати простір і час та деформувати його до такої міри, що світло віддалених фонових галактик перетворюється на великі збільшені дуги та кільця.

Виявлення гравітаційних лінз — складний процес, тому дослідники використали алгоритм машинного навчання, який дослідив карту галактичного неба DESI. Кількість гравітаційних лінз, що їх виявив штучний інтелект, поповнила перелік тих, що відкрили раніше (їх було 300 об’єктів) у чотири рази.

Кожна масивна галактика може стати сильною гравітаційною лінзою. Ці своєрідні об'єкти дають уявлення про деякі найбільші таємниці Всесвіту, такі як темна матерія та темна енергія. Подвоєння кількості досліджуваних об’єктів підвищує рівень точності вивчення гравітаційних лінз.

Це дослідження гравітаційних лінз — одне із перших, що опублікували на основі даних проєкту DESI.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародна дослідницька група випустила гігантську двомірну карту Всесвіту. Як заявила Національна астрономічна обсерваторія Китаю, близько 200 дослідників з проєктів Beijing-Arizona Sky Survey (НАОК) і Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) протягом 6 останніх років спільно спостерігали галактики та аналізували отримані дані. Вони з'єднали зображення, за якими спостерігали, і сформували гігантську двомірну карту Всесвіту.

Карта покриває близько половини неба, включає в себе в цифровому вигляді понад 10 трлн пікселів і містить близько 2 млрд небесних тіл.

Фото: NOIRLab