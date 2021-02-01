Стартап, що хоче стати Uber в космосі, запустив у США прототип ракети на біопаливі

Американський стартап bluShift Aerospace вперше запустив прототип ракети на біопаливі Stardust 1.0.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Сам запуск відбувся у неділю, 31 січня, у штаті Мейн при мінусових температурах та двох фальстартах.

Проте шестиметровий прототип ракети, який може перевозити до 8 кг вантажу, піднявся лише до висоти в 1 200 метрів.

Читайте також: Spacex планує повторити власний рекорд доставки супутників

«Ми плануємо стати Uber в космосі», - зазначив гендиректор bluShift Aerospace Саша Дері.

У майбутньому стартап, заснований у 2014 році, планує вивести на орбіту прототип нової ракети на біопаливі Stardust 2.0, яка зможе перевозити вантаж до 30 кг.

Як повідомляв Укрінформ, випробний політ ракети Starship у грудні минулого року міг бути здійснений з порушенням умов ліцензії Федеральної авіаційної адміністрації США (FAA).

Фото: bluShift Aerospace