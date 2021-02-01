Стартап, що хоче стати Uber в космосі, запустив у США прототип ракети на біопаливі
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Укрінформ
Американський стартап bluShift Aerospace вперше запустив прототип ракети на біопаливі Stardust 1.0.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.
Сам запуск відбувся у неділю, 31 січня, у штаті Мейн при мінусових температурах та двох фальстартах.
Проте шестиметровий прототип ракети, який може перевозити до 8 кг вантажу, піднявся лише до висоти в 1 200 метрів.
«Ми плануємо стати Uber в космосі», - зазначив гендиректор bluShift Aerospace Саша Дері.
У майбутньому стартап, заснований у 2014 році, планує вивести на орбіту прототип нової ракети на біопаливі Stardust 2.0, яка зможе перевозити вантаж до 30 кг.
Як повідомляв Укрінформ, випробний політ ракети Starship у грудні минулого року міг бути здійснений з порушенням умов ліцензії Федеральної авіаційної адміністрації США (FAA).
Фото: bluShift Aerospace