Новий робот на прізвисько «Звір» опрацьовує 20 тисяч COVID-тестів за добу

У Нідерландах розробили робота, який здатний опрацювати 20 000 тестів на коронавірус за день.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на урядовий портал Нідерландів.

“Робот - на прізвисько Звір – може обробляти близько 20 000 ПЛР-тестів за 24 години і надавати результати онлайн. Це значно більше, ніж може будь-який інший прилад у світі”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, робот може не лише швидко обробляти набагато більшу кількість тестів, а й здешевити вартість дослідження.

У разі успішності випробувань робота почнуть використовувати на повну потужність.

За даними Національного інституту охорони здоров'я (RIVM), у період з 20 до 26 січня у Нідерландах підтверджено 35 635 випадків захворювання на COVID-19.

За період вакцинації з 6 по 24 січня понад 160 000 осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, у світі зафіксовано 102 144 932 випадки COVID-19, з них 2 203 261 летальний, одужало вже 73 995 432 особи.