Китай цьогоріч запустить свою першу гібридну ракету
Про це заявили її розробники, передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.
Ідеться про ракету-носій середньої дальності нового покоління під назвою "Чанчжен-6А" ( "Великий похід-6А").
Як повідомили у Восьмій академії при Китайській корпорації аерокосмічної науки і технологій, завдяки оснащенню різною кількістю твердих і рідких ракетних прискорювачів буде сформована серія ракет-носіїв з різною вантажопідйомністю і відносно високою економічністю.
Нова ракета вирізняється більшим ступенем автоматизації.
Китай вступив до клубу космічних держав 24 квітня 1970 року, запустивши на орбіту свій перший супутник "Дунфанхун-1" за допомогою ракети-носія "Чанчжен-1".
З 1970 року до березня 2019 року в Китаї було розроблено і здано в експлуатацію 17 типів ракет-носіїв серії "Чанчжен", які забезпечили реалізацію ряду великих космічних проектів країни, зокрема пілотовані космічні програми, дослідження Місяця, створення національної супутникової навігаційної системи "Бейдоу" і проект "Гаофень" для обстеження Землі.
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